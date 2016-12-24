耶誕心願卡禮物 孩童受惠滿心歡喜

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嘉義市耐斯王子大飯店第10屆「耶誕心願卡」認領活動，今天代表受贈的孩童收到許下心願的禮物，滿心歡喜；這300份心願禮，由不願具名、日商等愛心人士認購。

為期近1個月的耐斯王子大飯店「耶誕心願卡」活動今天舉辦贈禮儀式，邀請嘉義家扶中心、世界展望會彰雲嘉辦事處兩單位代表受贈。嘉義市副市長侯崇文代表市長涂醒哲到場，送出認領的3份禮物給弱勢孩童。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑今年認領了2份心願卡，其中1位指名要遙控直升機的小朋友也特別出席，小朋友收到這份耶誕禮物，開心不已。

曾慶欑表示，民眾愛心不受景氣影響，熱情不減，讓孩童倍感溫馨，其中要特別感謝不願具名的「吳郭魚」，每年慷慨解囊送出大批腳踏車，還有企業熱情參與，以及住宿客人、飯店員工的響應。

日商王子大飯店管理顧問公司台北分公司總經理安田夏樹今天也南下響應，帶來認購的星際大戰樂高禮物，讓收到禮物的小朋友喜出望外。

曾慶欑指出，心願卡這麼有意義的活動會持續舉辦，明年邁入第11屆，預計增加名額至500份，讓更多弱勢孩童受惠。1051224

(中央社)