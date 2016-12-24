月薪嬌妻掀不婚討論 男女原因大不同

日劇「月薪嬌妻」不僅片尾舞蹈掀起模仿潮，不婚主義更引起網友共鳴。精神科醫師表示，近年不婚者愈來愈多，男性多認為沒必要，女性則是太認真打拚，驚覺不會談戀愛時已太晚。

日劇「月薪嬌妻」劇中男主角津崎平匡，雖然已經35歲卻從未交過女友，是個以「專業單身男」自豪的不婚主義者，而女主角森山美栗則是頂著心理學碩士光環，求職卻處處碰壁。

找不到一份正職工作，美栗畢業以來就一直以派遣員工身分做著臨時工作維持收入，後來在家人介紹下到男主角平匡家中擔任家政婦，兩人隨後更進一步演變成「契約婚姻」，名義上是夫妻，實際上卻是雇主與員工的關係，由美栗整理家務、準備三餐，平匡則是提供薪資和住所。

走出日劇，其實在現實生活中，抱持不婚主義的人也愈來愈多。

三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌表示，整體而言，民眾不婚原因分3種層面，一種是害怕婚姻帶來經濟、家庭責任，或是看到身邊婚姻不美滿、離婚的局面而恐婚，還有一種是受事業影響，擔心結婚無法專注事業或因太投入工作而錯過結婚時機；若深入探究不婚者的心理層面，男性與女性不婚原因很不一樣。

葉啟斌說，不少單身男性因為不想被婚姻束縛，把追求異性當做一種樂趣，卻不願意承擔責任，尤其是35歲以上、功成名就的男性，常認為女性只是為了錢接近他，對於婚姻更加反感，但同時又因滿腹雄才大略無人欣賞，脾氣容易變得暴躁、憂鬱，常因小事就生氣，而前來就診。

曾有一名約40歲的科技業男性就診時向他坦言「要結婚要幹嘛」，認為自己一人打拚多年，為何要讓女性享有成果，生活上還要處處被管、受約束；甚至有人認為金錢無所不能，只要有錢就能追到女友、娶到老婆，反而失去婚姻價值。

葉啟斌說，婚姻最美的地方就在於，兩人從年輕時的熱戀、性愛，到後來即便慢慢淡化，還是有種力量支持兩人繼續走下去，就像是人生的一堂課，要經歷、學習過才能體會，建議有婚姻困擾的男性應試著信任對方。

至於女性方面，葉啟斌指出，門診中很多40歲以上的單身女性，在外人眼裡，職場上是個女強人的她們，不用婚姻好像也可以過得很好，但實際上這些女性內心都渴望有人陪伴、分享生活中開心與難過的事，容易晚上睡不好、深夜時特別孤獨寂寞。

曾有患者吐露，從小長輩就教育她們，只要認真讀書、工作就能嫁個好人家，但直到實際走入社會，認真打拚大半輩子，才發現身邊的人一個個都結婚了，自己卻連談戀愛都不太會，而追求她們的男性多半都有家室，想找個穩定的依靠難上加難。

葉啟斌建議，學校教育應該加入兩性交往及成家觀念，而不是教孩子努力讀書就可以嫁好人家；至於年近40歲仍未嫁的女性，應建立自信，「一個人雖然孤獨，但是可以不寂寞」，不妨多發掘自己的興趣，找到志趣相投的朋友，單身也能過得很開心。1051224

(中央社)