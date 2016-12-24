陳品捷感受獨立聯盟的苦 經典賽全力表現

陳品捷今年7月底前往日本獨立聯盟打球，感受到獨立聯盟的辛苦。(周鎮宇攝)

旅外小將陳品捷，今年7月初遭到道奇球團釋出，隨後在月底前往日本獨立聯盟打球，今來參與南英棒球OB賽，對於這幾個月的日本獨立聯盟生活，陳品捷回應，獨立聯盟的球員真的很辛苦。

陳品捷2009年就前往美國小聯盟打拚，不過今年轉往日本獨立聯盟打球，讓他更感受到辛苦，他說：「自己待過小聯盟，想不到獨立聯盟更苦，看他們吃飯沒有肉，甚至拿烏龍茶泡飯而已，球褲破掉了，就發白布讓球員回家自己縫補，真的相當辛苦。」

至於明年目標，陳品捷回應，因為跟日獨盟球團是簽一年約，所以明年會去把他打完，如果沒有日職球隊找，自己應該就會參加中職選秀。

而陳品捷目前也是經典賽50人名單一員，他表示，1月3號開始會向中華隊報到，如果真的能夠參與比賽，自己一定會盡全力表現，日本獨立聯盟球團，也表示如果有打中華隊，就是打完在回去。

(中時電子報)