唱歷史的歌 收藏家林本博與他的創意古董留聲機
甫自臺北市開南商工退休的林本博校長，也是一位古董留聲機收藏家，他結合了技職教育著重的「創意」、「動手做」、「跨領域多元能力」，將古董留聲機機器零件、報廢家具與各種樂器相互搭配，組裝成獨一無二、獨步全球的「創意古董留聲機」，而這批重新被賦予新生命的留聲機將在本週12月24及25兩天在臺北市中山堂光復廳首次亮相與發聲。
林本博先生表示，自百餘年前以來，這些留聲機都曾經是人們的最愛，也提供了大眾欣賞音樂的喜樂，在它們功成身退逾一甲子後，讓這些可以發出聲音的老古董們能再「活起來」，再「聲動起來」，相信是一件相當有意義的事，同時也期待藉由「懷舊、念舊」激發「感恩」的情懷。
今明兩日上午9:30至下午5:00，民眾可到臺北市中山堂2樓光復廳參觀這16部絕無僅有的創意留聲機，其中更有一台留聲機可將中山堂80年來的歷史照片以手搖轉動的方式呈現、同步亦能發出美妙的音樂；下午2-4時，林本博安排導聆講座分別從戰爭、日治及民國三大時期，以其珍藏多年的黑膠唱片用及手作的創意古董留聲機，帶您一起聽歷史唱歌！
講座資訊如下：
日期：105/12/25/下午14：00-16:00
民國50、60年代國語、台語流行歌曲
(中時電子報)
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