「小吳怡霈」陳明珠主持客語節目
八大電視與客委會合作的《gogo講客話》第2季，將於1月2日推出，原本節目由八大新聞主播石怡潔、徐敏華主持，全新一季加入生力軍陳明珠。陳明珠在今年520蔡英文總統就職典禮上擔任主持工作，表現令外界印象深刻，也引起網友們熱烈討論，其實有「客家妹」封號的她有張明星臉，與吳佁霈有些神似，因而也被網友稱為「小吳怡霈」。
陳明珠在友台主持客語節目有豐富經驗，成為八大《gogo講客話》主持群之一，心情仍戰戰競競。24日當天與石怡潔一同現身在苗栗公館舉辦的路跑活動，兩人不畏寒冬低溫，清晨3點半就從台北出發，參與一早6點開跑活動儀式，為路跑民眾們加油打氣，也不忘替節目宣傳。
八大《gogo講客話》於去年10月推出，節目介紹日常生活用語，讓觀眾學習到非常生活化及實用性的客語教學。全新製播的第2季節目內容，將分成4個單元，有客家創意料理、生活流行資訊、職人專訪及探訪客家文化，分別由石怡潔、徐敏華及陳明珠在不同的單元中主持。除此之外，節目更將進階針對「海陸腔」與「四縣腔」的不同發音、介紹給觀眾認識。
製作單位表示，「四縣腔」的客語較為普羅大眾、接受度高，「海陸腔」的差別是某些字彙發音不同。對本身就是道道地地的客家人陳明珠來說，一個節目能展現兩種不同腔調，是個有趣的主持體驗；但對母語非客語的石怡潔、徐敏華是極具挑戰性。石怡潔笑說，主持第1季時長達7個月時間，好不容易將客語融會貫通，腳本只要花半小時背稿、立刻能流利表達，「
海陸腔」等於是學另一種語言，可能要花兩小時來練習發音了
，這也讓對語言之美有更深的體會。
《gogo講客話》第2季將從1月2日起，每週一至五晚間7點25分於八大第1台播出。
(中時)
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