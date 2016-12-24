納坦變強颱 下週外圍水氣影響台灣

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中央氣象局觀測，今年第26號颱風納坦上午已轉為強烈颱風，下週台灣會受納坦外圍水氣影響，天氣轉為不穩定。

氣象局說，納坦目前中心位置在台灣東南方約1330公里海面上，預測將持續朝西北西往菲律賓移動，下週會移入南海，27日台灣受納坦外圍水氣影響，天氣將轉為不穩定。

氣象局預測，明天清晨各地天氣仍涼，白天起東北季風稍減弱，氣溫回升，25日、26日全台都是好天氣。

27日至29日東北季風再增強，各地氣溫逐漸下降；受颱風納坦外圍雲系影響，北部、東半部及南部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨，北部較溼冷。1051224

(中央社)