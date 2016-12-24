高中生校慶扮納粹 教部組專案小組調查

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新竹光復中學校慶典禮上，有學生集體穿著納粹軍裝、舉納粹旗幟，遭以色列駐台辦事處強烈譴責。教育部今天成立專案小組，針對教學和行政上的疏失，予以調查和輔導。

光復中學事件引發社會討論，教育部長潘文忠稍早受訪時以台灣教育大家長的身分，為此事慎重地表達歉意，並希望各級學校以此事為「機會教育」，不宜以傷痛的歷史作創意表演。

教育部今天發出聲明稿「譴責」校方在此活動中的作為，將對光復中學的行政失職部分進行懲處，並扣減私校獎補助款。

教育部國民及學前教育署署長邱乾國表示，校方在活動前，顯然沒有做好審查機制，以及深化學生對歷史事件與國際觀的教育。

邱乾國說，教育部已組成專案小組，今天先由國教署學務校安組長楊國隆赴校，後續也將派專家、學者，一同針對行政面、教學面上進行調查和輔導。

邱乾國提到，高中歷史課綱中二年級世界史章節，有提到法西斯、軍國主義對世界政局和戰爭的影響。今天發生扮演納粹事件，顯然孩子沒有體會到戰爭傷痛的意義，對國際事實和歷史瞭解也不夠深刻。

邱乾國表示，今天和校方聯繫，校方已坦承處置不妥當，下午會在新竹召開記者會，對此事造成的影響道歉。1051224

(中央社)