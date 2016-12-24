反核食公投 郝龍斌：已連署7.8萬份
中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，反對日本核災地區食品進口公投連署，至上週已經收到7萬8000份有效連署，也要讓政府知道，民眾不只要暫緩，而是要禁止核災區食品進口。
國民黨籍立法委員蔣萬安上午在遼寧街的市場舉辦「反核食、救孩子」公投連署活動，國民黨副主席郝龍斌受邀出席。
郝龍斌受訪時表示，上星期共收到7萬8000份有效連署，盼月底前達到9萬3000份，各地都感受到反對聲音，也讓民進黨政府知道，民眾不只要暫緩而是要禁止核災食品進口，盼政府知道民眾感受，作出明智決定。
反對日本核災地區食品進口，國民黨明天發動2波抗議，上午包圍核災食品公聽會，下午號召萬人集結自由廣場，在黨主席洪秀柱帶領下，以遊行方式向蔡政府表達拒吃核食決心。
郝龍斌說，各地都看到民眾反對核災區食品強烈意願，積極參與公投連署活動，但25日上街活動因為是黨中央在規劃，「我並不清楚整個狀況」，他也說，黨的活動本來就該參加，不需要邀請，不只是黨內同志支持，全民也會支持。
蔣萬安表示，連署活動開跑以來，很多民眾反映擔憂的心聲，有人打電話到辦公室，或親自到菜市場、服務處表達想要連署，呼籲大家都要站出來踴躍連署，讓政府知道大家的訴求。1051224
(中央社)
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