毛小孩過耶誕 寵物耶誕市集登場
明天就是耶誕節，MAJI集食行樂「毛起來過聖誕」寵物耶誕市集也在今天登場，不少民眾帶著心愛的毛小孩一同參與活動，現場也洋溢濃濃的耶誕氣息。
耶誕節就要來臨，不僅是人類，連寵物也能一同過節。MAJI集食行樂「毛起來過聖誕」寵物耶誕市集今明兩天在花博展開，今年規模再擴大，以「毛起來過聖誕」為主題，讓飼主與自己心愛的毛小孩也能一起過耶誕節。
主辦單位表示，今年有超過15個寵物相關攤位設攤共襄盛舉，不論是食、衣、住、行，都能讓飼主逛得盡興、開心；也有不少飼主讓自己的毛小孩穿上耶誕裝扮到場，吸引不少民眾爭相合影。
除了攤位外，主辦單位也舉辦了「聖誕雞肉村貪吃鬼」比賽，將狗狗分為大、中、小三組，總共15隻狗狗報名參加，比賽哪隻狗狗最快把食物吃光。
舉辦市集不忘做公益，活動也邀請台北市流浪貓保護協會、愛兔協會一同參與並舉辦認養會，提供民眾將兔子、貓咪認養回家；此外，藝人王俐人也親自在現場拍賣藝人二手衣，所得將全部捐給台北市流浪貓保護協會。1051224
(中央社)
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