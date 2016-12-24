好久不見費翔！帥臉防腐不老 長腿依舊

費翔曬慶生照。（圖／取材自費翔微博）

費翔擁帥氣臉龐與招牌長腿。（圖／本報系資料照片）

歌手費翔橫跨流行音樂與美國百老匯音樂劇，華裔美籍的他擁有俊俏臉龐與結實身材，擄獲許多女粉絲的心，好久不見的費翔近年把演藝重心轉往大陸，而今（24日）迎接56歲生日的他，也曬出慶生照，56歲的費翔外表帥氣凍齡、招牌長腿依舊，模樣帥翻。

費翔在演藝圈橫跨戲劇與唱片，一出道就在演藝圈走紅，近年費翔則多半在大陸演出，而今過56歲生日的他在微博曬慶生照，人在倫敦的費翔照片充滿濃濃聖誕氛圍，費翔臉蛋凍齡，站在聖誕樹旁招牌長腿更顯修長，費翔曬照讓不少5、6年級生重溫他的迷人風采。

(中時電子報)