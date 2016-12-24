羅智強參選台北市長？ 柯：做好今天工作就是連任最佳準備

台北市長柯文哲今天下午出席「西區翻轉、看見改變」VR/360體驗記者會。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲今天下午出席「西區翻轉、看見改變」VR/360體驗記者會。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲。（張鎧乙攝）

（19：14更新：增3圖）總統府前副秘書長羅智強今天宣布將參選台北市長，台北市長柯文哲今天下午出席「西區翻轉、看見改變」VR/360體驗記者會後，媒體仍聚焦市長連任一事。柯文哲表示，未來很不可預測，他當市長前一年還在台大醫院值班，所以把今天的工作做好就好，不要想太多，把今天的工作做好，就是做連任的最好準備。

被問到怎麼看羅智強宣布參選台北市長一事時，柯原本不正面回應，表示今天是來講西區門戶計畫及產業發展，如果要談選舉，另外找一天坐下來好好談。

媒體接著問怎麼給羅智強增加臉書人氣的方法、目前有意參選台北市長的人選，哪一位比較強？

柯文哲說，宏達電董事長王雪紅半年前請他看過HTC，他當時看一看說，重點不是技術，更重要的是內容，他忙起來有時候臉書也是隨便弄上去，內容還要再改善，其實臉書每個人都可以開帳戶，但重點是內容，需要時間去經營。

他接著把話題再轉回AR/VR，他說台灣在技術上應該很容易追上去，但內容，這一點不得不佩服韓國，他去年赴韓國SM娛樂總部看過，企圖心真的很可怕，台灣發展數位容易，內容比較難，所以為什麼要有創意、點子，這也是年輕人的價值在這裡。

回到選舉議題，柯文哲重提當選後接受英國《經濟學人》採訪的經驗，當時對方提到台北市未來的預測等，他當時耐著性子聽了30分鐘後回「garbage!」，因為他認為未來很不可測，變來變去，他當市長前一年還在台大醫院值班。

柯文哲重申，把今天的工作做好，不要想太多，把今天的工作做好，就是做連任的最好準備，他還說整天正事不做想東想西做什麼，這國家實在不正常。

(中時)