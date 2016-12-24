三鐵品牌VERTEX進駐，高雄城市光廊吹運動風

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剪綵來賓體驗腳踏車虛擬訓練台，原地即可飽覽全球自行車路線風光。（林宏聰攝）

運動品牌VERTEX丸鐵進駐高雄城市光廊，24日開幕剪綵。（林宏聰攝）

高市觀光局搶救一度沒落的城市光廊，前年大規模整建並引進J CAFÉ，人氣逐漸回溫，24日更有運動品牌VERTEX丸鐵進駐，主推運動觀光，以高雄自行車道搭配蓮池潭、西子灣吸引鐵人三項玩家，將城市光廊打造成運動休閒熱點。

中央公園內的城市光廊幾年前頗為蕭條，形成市中心人跡罕至的奇特景觀，觀光局2014年底完成整建工程，並引進在上海有6家分店的J CAFÉ進駐，提供美食、飲品服務，業者表示，這幾年人潮逐漸增加，來客率以每年30%成長。

城市光廊J CAFÉ店長王湘怡說，該店位於中央公園內，以運動遊憩為特色，因此特別與鐵人三項訓練知名品牌VERTEX合作，未來將以城市光廊為據點，連結蓮池潭、西子灣等游泳場地，設計一系列從高雄到屏東墾丁的訓練路線，吸引全球鐵人三項好手造訪高屏。

她也表示，目前正與VERTEX規畫「小鐵人定向越野」活動，讓小朋友繞著中央公園玩寶可夢抓寶，最快下個月即可登場。

業者今天舉行盛大剪綵儀式，找來藝人劉至翰、王心恬、高市觀光局長曾姿雯、高市鐵人三項委員會主委姜寄生、教練郭修森共同剪綵，並體驗店內設置的自行車虛擬訓練台，騎士原地踩踏即可遍覽全球知名自行車路線風光。

曾姿雯指出，暖冬的高雄尤其適合騎自行車，全市各地共建構近800公里車道，被美國有線電視新聞網CNN評定為亞洲5大單車城市之一，市府今年10月更善用這項資源，推出單車遊程，至今吸引上千人參加。

(中時)