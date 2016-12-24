張志軍：不因台海暫時烏雲放棄努力

中國大陸國台辦主任張志軍今天說，520後兩岸關係「冷凍」，但國共兩黨、大陸與藍營8縣市的關係不斷升溫。兩岸民眾對兩岸關係未來仍充滿信心，不因「暫時的烏雲」放棄努力。

「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」上午在北京開幕，大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍隨後和中國國民黨訪問團、參展縣市人士共進午餐。他在午宴致詞時作上述表示。

張志軍說：「520之後兩岸關係冷凍，就像現在的天氣一樣。但是我們中國共產黨和中國國民黨的關係，我們和藍營8縣市之間的關係繼續保持著，而且在不斷升溫。」

他提到，藍營8縣市9月聯合組團到大陸參訪，陸方高度重視他們提出的訴求，經協商推出8項利多措施，「這是兩個8字」。

國共兩黨23日在北京舉行對話交流活動，會後發表8項共同結論。張志軍說：「所以8是個好數字。」

他說，這些具體共識和舉措都體現，在當前兩岸關係新形勢下，「我們國共兩黨、兩岸的民眾對兩岸關係的未來充滿信心，不會因為現在暫時出現在台海上空的這些烏雲，迷失方向、灰心喪氣，放棄我們的努力」。

張志軍說：「因為我們相信，我們的事業、我們共同追求的目標是正確的，是可以實現的。」1051224

(中央社)