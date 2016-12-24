義守唯一連勝 謝玉娟不滿中鋒太懶散
本屆UBA重返公開一級的義守大學，展現驚人戰力，今面對首府大學，順利以83比70打下5連勝，也是本屆唯一不敗球隊，但賽後教練謝玉娟卻不滿意，她認為中鋒球員表現太過懶散，連勝不見喜悅。
「籃下沒攻進，想得不是趕快回防，而是留在原地懊悔，是在作秀嗎？」謝玉娟話說得不客氣，她認為球員在場上必須專注，有時間想著作秀，對手5個人攻過去，隊友只有4個人防守，她說：「是認為自己很強嗎？每一球都要進，所以不進才要演嗎？」
義守大學本屆平均身高188.3公分，身高有明顯優勢，但謝玉娟點名就讀研究所的溫立煌與大四的徐浩鈞等內線球員，她說：「本屆義守的贏球方式，就是要學長帶著球隊拉開比分，讓學弟有機會上場磨練，這場比賽贏了，但感覺就是不舒服。」
本屆UBA首周各隊打完3場比賽，共有義守、輔大與健行打出3連勝，但南下高雄後，輔大爆冷不敵戰力進入重整的衛冕軍醒吾，健行則遭到台師大狙擊，唯有義守保持不敗之身，但謝玉娟認為，連勝沒有太大意義，重點是「怎麼贏」，她更希望學長們能努力打出身價，為明年SBL選秀做好準備。
(中時電子報)
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