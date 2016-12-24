小燕之夜播千集爆收攤 中天：思考新企劃再出發

《SS小燕之夜》明年初停播。（圖／中時資料照片）

由王牌資深主持人張小燕主持的《SS小燕之夜》2010年首播，至今超過千集，日前中天表示本月28日起《SS小燕之夜》將移到中天娛樂台晚間9時播出，今(24日)媒體報導，《SS小燕之夜》確認將在明年初停播，中天稍後證實：「節目擬於近日暫告一段落，思考更具創新之節目企劃再行出發」。

《SS小燕之夜》開播以來收視穩定，成為許多大牌藝人宣傳必上的重要節目，今確認將在明年1月初停播，中天電視表示：「小燕之夜節目開播迄今已超過1000集，深受觀眾朋友喜愛，唯面對多元視頻及新媒體挑戰，電視節目也需要創新突破，在主持人小燕姐對於節目一向的高品質要求下，節目擬於近日暫告一段落，思考更具創新之節目企劃再行出發。」

(中時電子報)