Salomon越野跑》曾經到巷口都要騎車 美魔女跑步抗癌

抗癌鬥士吳珍珠挑戰14公里賽。(林宋以情攝)

「我曾經到巷口短短的不到100公尺都要騎車，現在最遠跑過80公里超馬。」30歲時經診斷罹患癌症，吳珍珠在朋友鼓勵下跨出步伐，汗水、笑容作解藥，要告訴所有人，「連我都可以，你們一定也可以。」

當時跑80公里超馬，連主治醫生都直呼，「怎麼可能！」3年前的吳珍珠，或許很連她自己都很難想像，可以從跑5K都會喘，如今一周固定跑3天，外加進健身房訓練股四頭肌等肌群，「對我來說，自己好像是為了跑步而存在。」

罹癌後在接受朋友意見下，接觸路跑，吳珍珠意外發現自己的跑步潛能，3個月就挑戰初半馬，與眾不同短短一年，初全馬就是54K初超馬，「那時候跑完，才覺得自己好像真的可以跑。」

如今吳珍珠不僅是超馬的常客，北大12小時超馬賽、花博12小時超馬賽都難不倒她，這回也來體驗Salomon越野14公里賽，乍看無懼挑戰，其實不然，吳珍珠是跑出勇氣，「以前覺得自己不像有用的人，可是接觸路跑才發現，原來自己可以做到很多人做不到的事。」

看不出來是2個孩子的媽，不僅國中二年級的大女兒也跟著吳珍珠一起參加路跑，身邊朋友、憂鬱症的病友也深受她感染，目前吳珍珠的病情穩定控制，她說，「運動帶來的好處，就是不用吃藥就能心情保持愉快，又能帶來成就感，保持正向。」

(中時電子報)