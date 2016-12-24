修杰楷推「咘啾咪」小女團 大眼娃兒人氣旺翻

jojo(左起)、咘咘與Mia超可愛。(取自臉書)

今晚是聖誕夜，賈靜雯夫妻與楊銘威夫妻及歐弟夫妻各自帶萌娃一同歡度佳節，萌娃們齊聚一堂，楊銘威更開心的在臉書大曬女兒Mia與咘咘及歐弟的女兒JoJo的合照，直呼：「咘啾咪祝大家聖誕快樂～」並用愛女可愛的語氣表示「Mia:謝謝咘咘爸爸媽媽的禮物」，照片中Mia與咘咘都特地裝扮，模樣可愛。

(中時)