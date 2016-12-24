中俄首座跨黑龍江大橋 動工

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中國大陸連結俄國的跨境公路大橋—黑河至布拉戈維申斯克黑龍江（阿穆爾河）大橋今天正式動工。工程概算總投資人民幣24.7億元（約新台幣114億元），預計2019年10月完工通車。

中新社報導，這座大橋是黑龍江上首座現代化公路大橋，起點位於中國大陸黑龍江省黑河市，終點位於俄羅斯阿穆爾州（Amur）布拉戈維申斯克市（Blagoveshensk）。大橋長1283公尺、寬14.5公尺，主航道跨徑147公尺，橋型為雙車道矮塔斜拉橋。

這項工程自1988年中俄共同動議，至今已歷時28年。2013年以來，大陸黑龍江省政府與俄羅斯阿穆爾州政府進一步加大建設推進力度，解決大橋建設資金問題，研究提出成立中俄合資公司「貸款建橋、收費還貸」的模式。

黑龍江省省長陸昊在動工儀式上表示，大橋動工，必將促進黑龍江省與俄遠東地區的鐵路、公路、航空大運量、現代化、立體化交通網路更加完善，有力促進黑龍江省與俄遠東地區全方位交流合作。

中共黑河市市委書記秦恩亭則表示，預計到2020年，中俄兩口岸間客貨運輸量將分別達到148萬人次和309萬噸，比目前分別成長2倍和10倍。1051224

(中央社)