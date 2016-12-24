高雄市原住民故事館溫馨慶耶誕
高雄市原住民故事館開館後的第一個原民市集，正逢耶誕節的前夕，現場除了有來自原鄉的農特產品及手作工藝品以外，還有原住民歌手演唱，更邀請了安息日會高雄教會的教友們獻詩，讓市民朋友在過耶誕夜之前，享受溫馨愉快的下午時光。
高雄市原民會表示，原住民故事館是一棟會說故事館的產業館，以「文化‧生活‧創意‧樂舞」為特色，利用來自原鄉的每件商品、每道食材及每首樂舞，用自己的方式說故事，將原住民故事館成為城市新亮點。
今（24）日為耶誕夜，台灣原住民族信仰的宗教也大多為基督教及天主教，因此在這節慶裡，原住民故事館特別安排原民市集裡，邀請都會區教會的教友們來為市民朋友報佳音獻詩，希望將滿滿的祝福傳遞給大家，到場民眾都倍感溫馨。
高雄市原住民故事館位於前鎮區原住民主題公園(高雄市前鎮區翠亨北路390號)，鄰近大眾交通工具包含捷運凱旋站、輕軌前鎮之星站、公車凱旋四路出口(12號、69號)，更有腳踏車道及高雄公共腳踏車站，除週一休館以外，服務時間在每天的早上10點半到晚上8點半，提供市民品嚐來自原鄉的好滋味、購買原鄉的好手藝以外，也固定在每週三晚上邀請原住民歌手現場表演。
活動請洽高雄市政府原住民事務委員會07-740-6511、高雄市原住民故事館07-841-7087、FB搜尋「高雄市原住民故事館」或網路搜尋「高雄市原住民故事館」官網http://www.khidgnsh.com/。
(中時)
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