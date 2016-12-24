鄭麗君感謝新住民文化志工 邀賞《再見瓦城》
因應蔡政府新南向政策，文化部於平安夜之際特別在台北京站威秀，舉辦「新南向文化交流系列活動──新住民文化服務大使感謝會暨電影《再見瓦城》特映會」，文化部長鄭麗君並親臨現場頒予6名來自印尼及越南的新住民文化服務大使感謝狀及獎座，感謝他們促進台灣多元文化交流的貢獻。
24日出席的6名文化服務大使分別為林達、施鷺音、阮芳花、阮玉梅、黎于菲及陳秀萍，他們現正服務於「台灣博物館」，協助印尼及越南文語言導覽，在頒獎頒當日他們的家人朋友今天也受邀到現場，場面溫馨。
鄭麗君表示，她代表文化部感謝新住民文化服務大使，在忙碌的工作之外，尚不遺餘力地投入文化志工行列。台灣文化本來就富含多元文化特色，新住民的加入，元素已經越來越豐富，發展也必越來越多元，未來台灣文化的能量必然更加豐沛，鄭麗君現場並期盼及邀請更多新住民，成為文化部及所屬機關的文化服務大使。
來自印尼的施鷺音，已來台17年，目前在台北市勞動力重建運用處擔任訪查員。施鷺音表示，從2014年開始參與國立台灣博物館的伊斯蘭文化與生活特展的通譯志工，現在則是台博館的新住民服務大使，將台博館的館藏資訊，介紹給家鄉同胞。
阮芳花則是當年因為替在越南經商的先生擔任翻譯，進而相戀結婚來台。阮芳花表示，她擔任導覽服務員是希望未來能夠教導小孩更認識台灣。她說，在博物館受訓期間，沒想到台灣文化跟越南文化也很像，希望以後會有更多越南人來到博物館參觀。
在電影播放之前，現場也播放了趙德胤導演在金馬獎上的談話。鄭麗君表示，來自緬甸的趙德胤導演獲得第53屆金馬獎「最佳年度台灣電影工作者」，他的得獎感言，深深感動台灣人，也是新台灣人投入文化工作重要的典範，文化部邀請新住民朋友觀賞《再見瓦城》，希望大家在台灣勇敢逐夢。
(中時)
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