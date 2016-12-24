查親信門 韓特檢傳喚朴槿惠閨蜜崔順實
南韓特別檢察官今天傳喚目前遭押的南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實進行調查。崔順實涉借朴槿惠勢力強迫財閥捐款，並從中圖利，引爆貪腐醜聞，朴槿惠也自身難保，面臨彈劾壓力。
美聯社報導，崔順實雙手銬著手銬、身穿白色囚衣並戴著口罩，在員警護衛下進入位在首爾南部的檢察官辦公室。檢調人員持續擴大偵辦這起閨蜜干政醜聞風暴。
南韓反對黨把持的國會9日表決同意彈劾朴槿惠之前，已有數百萬南韓民眾走上街頭要朴槿惠辭職下台。
檢調小組成員透露，特檢將進一步偵訊崔順實。此外，並未透露進一步細節。
與此同時，民眾今天繼續齊聚南韓總統府青瓦台附近，要求朴槿惠永久免職，在耶誕夜持續這場南韓歷年來最大規模的示威遊行。
主辦單位預期今天的示威活動將充滿歡樂氣氛。不過，由於朴槿惠的保守派支持者也打算在附近街道聚集，雙方劍拔弩張，大有山雨欲來風滿樓之勢。1051224
(中央社)
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