南英球衣繡有他的名字 林泓育每年捐贈回饋

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林泓育今出席南英商工OB賽。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿林泓育每年捐贈棒球必須品，回饋母校。(周鎮宇攝)

今南英商工舉行第6屆OB賽，幾乎所有畢業校友都回來共襄盛舉，成為目前最大的青棒OB賽，大家也都會捐款回饋學校，其中Lamigo桃猿林泓育，平時也會捐贈各種棒球事物，幫助母校發展。

南英商工目前球衣上可以顯見校友林泓育贈的字樣，在校球員說，除了球衣外，林泓育學長還有捐贈帽T、鞋子等棒球商品，林泓育回應，其實就是每年都會拿到一筆球隊簽約金，就拿來回饋學校，需要什麼就幫他們買什麼，幫助學弟們。

(中時電子報)