月薪嬌妻真實上演 婚前擬契約女方抓狂

日劇「月薪嬌妻」裡的契約婚姻引發熱議，而現實生活中，竟也真的有男性精打細算到婚前必須訂定條款，一條條寫明家務誰做、財務怎麼分配等，讓女方大傷腦筋，求診精神科醫師。

開業精神科醫師楊聰財今天受訪時表示，這個案例是一對約36歲的未婚夫妻，兩人因為到了適婚年齡仍單身，在家人牽線下認識，見面後郎有情、妹有意，很快就論及婚嫁。

楊聰財指出，該名男性是個工程師，很早就經濟獨立，個性十分精打細算，認為結婚前先立個契約，一口氣把家事、財務分得清清楚楚，包括誰洗碗、誰晾衣服、誰負責買家用品、誰負擔出水電費，甚至連多久要有一次親密行為都列入。

但這種方式卻讓女方相當抓狂，認為結婚又不是買賣契約，這樣白紙黑字寫死相當煞風景，向精神科尋求協助，楊聰財說，幫兩人諮詢時，男方一開始還堅稱只是把所有可能情況都考慮進去，「親兄弟明算帳」，經多次溝通後，才漸漸明白婚姻是兩人的默契，只要雙方能找到對的溝通方法，同樣能避免衝突發生。

楊聰財表示，近年因感情困擾就診的民眾有增加趨勢，求診男性裡有將近一半是工程師，因為步入適婚年齡被家人逼婚，壓力太大導致睡不好，很多工程師無奈坦言，他們整天對著機器，真的猜不透女性在想什麼，還有人曾在網路上談戀愛遭到詐騙，對於女性、婚姻「既期待又怕受傷害」。

單身男性如何走出心裡陰霾，他提出「LOVE」4建議，包括「Listen」學習多多傾聽對方的意見，「Overlook」盡量寬恕對方的缺點、多看優點，「Voice」經常表達欣賞、感激，多稱讚對方，「Effort」用心經營感情，就不用被條款契約所限制。1051224

(中央社)