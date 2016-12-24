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竹縣長邱鏡淳訪北京推銷農特產品

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／竹縣報導
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竹縣長訪北京推銷農特產品
新竹縣長邱鏡淳（右二）24日在北京登場的「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」。（新竹縣政府提供）
竹縣長訪北京推銷農特產品
新竹縣長邱鏡淳（左三）特別穿上「新竹好帥」文創T恤向大陸朋友推銷竹縣特產。（新竹縣政府提供）

新竹縣長邱鏡淳24日在大陸北京舉辦的「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介洽談會」中，特別穿上「新竹好帥」文創T恤向國台辦主任張志軍與北京市副市長王寧推銷竹縣特產，品嘗用黑豬肉與馬告所做的貢丸及東方美人茶，歡迎大陸朋友來新竹縣作客，購買新竹良品。

邱鏡淳今天與縣農會理事長范綱宏、總幹事溫碧誠及多家農會代表、名品、旅行社、遊樂園業者等，一同在北京展覽館向大陸朋友介紹新竹縣名勝物產，行銷各鄉鎮觀光景點，以及連結情感最深的張學良文化園區。

邱鏡淳指出，新竹縣山、湖、海的美麗風景及遊樂區、休閒農場、客家人文、美食、原住民風情都各有特色，近年他為拓展農特產品銷路，帶著產業走出去、爭取觀光客到訪，不僅到大陸也積極和東協的越南、泰國以及日本等國家加強文化、經貿交流。

今天在現場的新竹縣展攤包括新竹縣農會、芎林鄉農會、關西鎮農會、北埔峨眉鄉、峨眉鄉農會、峨眉茶行、小叮噹科學主題園區、瀚頂生技、李皂王生技、海瑞摃丸、鴻彊國際等業者。

主打的農特產品有龍眼蜂蜜、仙草系列產品、東方美人茶、北埔擂茶（餅）、柚子茶、芎林蕃茄米粉、橄欖系列產品、湖口芋香麵、竹北炊粉等，除了食材溯源、健康安心之外，禮盒的設計包裝也別出心裁，有強調客家特色，也有訴求環保，送禮大方又精緻。

此次展售會還特別推出用芎林柑橘、關西仙草研發的美妝保養品，得到熱烈的迴響。另外，特色商品除了張學良文創系列還有「文化節慶系列」，內容有義民趣遊碗、客來獅樂、客家桐花獅等。

新竹縣參展團另在現場也發送「新竹縣，來我家玩吧！」旅遊手扎，內容介紹4條2天1夜暢遊竹縣的建議路線，包括客庄漫遊趣、慢活生態行、鐵道動漫小旅行、幽幽清泉夢。

其中推出的8天至5天不等的台灣西半部地區套裝行程，除了竹東動漫園區、合興愛情車站、內灣、觀霧、峨眉風景區等景點之外，也納入新北市、苗栗縣、南投縣、金門縣的必遊勝地。

(中時)

關鍵字：新竹縣大陸特產品北京
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