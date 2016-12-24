大S剪去長髮更俏麗 網驚：兩個小S？！

大S剪短髮，與小S合影。（圖／取自大S微博）

大S秀女兒照片。（圖／取自大S微博）

大S分享畫作。（圖／取自大S微博）

大S日前現身代言。（圖／中時資料照片）

大S與汪小菲結婚6年，生下女兒汪希玥後，今年5月又產一兒汪希箖，集滿「好」字，日前大S在微博曬素顏，直呼：「我好想演戲！」、「素顏，我認為是女演員最好的狀態」，透露出對復出蓄勢待發，今(24日)平安夜，中午大S在微博分享自己剪去一頭長髮跟妹妹小S貼臉照片，兩人頂著類似短髮有如複製人，網友也驚：「兩個小S？！」

大、小S去年合體登上雜誌封面，大S曾分享照片說：「分開看很像，合體又沒那麼像。但心靈是相通的」，網友也讚兩人越大越相似。身為兩個孩子的媽的大S，剛在微博發文祝賀大家：「平安喜樂，大家快樂」，除了附上女兒跟聖誕老公公燈飾合影，也首度公開俏麗短髮新造型，驚豔不少粉絲。

對於短髮的大S跟小S合照，網友紛紛表示：「大小S傻傻分不清」、「姊妹倆一個樣」、「大王期待你跟小希箖合照」、「大S越來越有女人味，真美」。

(中時電子報)