柏林市集攻擊案 駐德處：無台僑民死傷

我要評比

有關柏林耶誕市集19日（當地時間）遭卡車衝撞事件，駐德國代表處頃接獲德國外交部確認，12名死者及48名傷者中均無中華民國國民及僑民。

但是，時值耶誕及新年假期，柏林遊客絡繹不絕，駐德國代表處再次呼籲旅德國人及僑民儘量避開人群聚集之處，以策安全。

德國之聲（DW）先前報導，19日晚間一輛卡車突然衝進柏林威廉皇帝紀念教堂（Kaiser Wilhelm Memorial Church）附近、人潮聚集的耶誕市集，造成多人死傷。

事件發生後，包括「在柏林的台灣人」、「台灣人在歐洲」等多個臉書社群都有網友留言提醒大家注意安全，也記得和家人親友報平安。1051224

(中央社)