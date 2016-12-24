桃園市體育會改選 葉政彥連任理事長

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桃園市體育會今天進行理監事改選，現任理事長葉政彥獲得連任，也續聘王景成擔任總幹事，體育會表示，3年後全運會在桃園，將與體育局攜手合作，力求輔佐賽務順利進行。

葉政彥長期為體育界服務，目前也是中華奧會委員、國際藤球總會副會長，而王景成也是中華民國田徑協會秘書長。

葉政彥連任後表示，桃園市長鄭文燦當選後非常關心桃園市體育事務，也不斷挹注補助金額，透過桃園市體育局，希望提升桃園市體育競技成績，目標108年全國運動會期間，大幅提升桃園市競技體育。

桃園市體育會指出，近期在體育局與體育會的合作下，由桃園市政府出資，順利推動菁英選手培訓計畫、桃園市代表隊選拔、績優選手訓練補助金、改造桃園路跑品質，以及振興桃園市游泳競技水平等計畫，等於擔任政府體育政策的推手與最佳夥伴。1051224

(中央社)