大姨媽來了聖誕禮沒了 宋新妮再拚人工受孕

宋新妮和老公王星雄結婚，曾懷孕過卻不幸流產。（圖／中時資料照）

宋新妮為拚子，近來忍受身體不適做人工受孕。（圖／取材自宋新妮臉書）

宋新妮臉書全文。（圖／取材自宋新妮臉書）

39歲女星宋新妮2012年和服飾副總經理王星雄結婚，婚後2年曾傳懷孕喜訊，卻不幸流產，讓她傷心至極，日前她透露為了拚子，到醫院做人工受孕，盼能在聖誕節前獲喜訊，當作今年的聖誕禮，沒想到近日大姨媽還是來報到，宣告第一次人工受孕失敗。

宋新妮近來常在臉書分享做人工受孕的過程，月初打了破卵針，導致她的肚子漲如氣球般大，腰也因此相當酸，忍受身體的不適全為了做人成功，但她透露22日一早就發現大姨媽果然還是找上門了，當告知老公此事時，對方立即送她一個大擁抱，「他問我你心情還好嗎？我說很好呀！」

雖然聖誕禮落空了，但宋新妮仍抱持樂觀態度，「我的生日也快到了喔！會有生日驚喜嗎？」表示會繼續努力做第二次人工受孕，並喊話同為求子的媽媽粉絲們也別氣餒，引來大批網友為她加油打氣。

(中時電子報)