光復中學納粹裝遊行挨轟 校長鞠躬道歉

光復中學校長及學務主任鞠躬道歉。（徐養齡攝）

校長宣讀道歉聲明稿。（徐養齡攝）

學生變裝遊行。（翻攝臉書）

新竹市光復中學23日一場以納粹造型登場的變裝遊行，引起國內外撻伐，校長程曉銘今下午與承辦學務主任召開記者會，2度鞠躬道歉，對於來自總統府、教育部、國教署的檢討聲浪，校方會虛心檢討，並追究行政團隊在審核上的內部疏失，不會對學生記過處分。

程曉銘表示，變裝的學生班級依程序將計劃書呈到主辦處室審核，但承辦單位未負起仔細審查的責任，因此會追究後續行政責任。對學生的教育部分，校方將循教學研討方式，培養歷史性價值觀。

(中時)