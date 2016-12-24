昇恆昌公益音樂會 桃機瀰漫耶誕情

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昇恆昌免稅商店延續多年來與旅客歡度耶誕的傳統，今天在桃園機場舉辦公益耶誕音樂會，除了邀請原鄉小朋友展現天籟美聲外，也邀請昇恆昌大使、網球好手張凱貞一起報佳音。

昇恆昌免稅商店今年陸續在台灣各地機場推出一系列的耶誕慶祝活動，繼首場桃園機場的熱舞快閃報佳音活動後，先後於高雄、松山、台中機場舉辦耶誕報佳音活動。

昇恆昌選在今天特別的日子中，再度回到桃園機場，舉辦公益耶誕音樂會與公益捐贈成果發表，現場除了邀請桃園市三民國小合唱團小朋友，演唱有如天籟般的歌曲外，也邀請昇恆昌公益大使、網球好手張凱貞、桃園市長鄭文燦一起與旅客歡度耶誕佳節。

昇恆昌表示，在這溫馨特別的日子裡，昇恆昌不忘將行銷活動結合公益，展現以行動支持公益、用愛行銷台灣的理念，同時藉由拋磚引玉，讓社會大眾加入慈善關懷的行列。昇恆昌並將今年推出限量500份公益福袋活動中，所募得的新台幣50萬元公益善款，捐給台灣世界展望會所培訓的「台灣兒童合唱團」，支持展望會文化教育的推廣。

昇恆昌董事長江松樺親自頒發感謝狀，肯定張凱貞擔任公益大使期間，熱心推動社會公益，關懷偏鄉弱勢族群，投注專業與熱情於國際網球運動，為國爭光；江松樺同時致贈象徵夢想起飛的昇恆昌珠寶HOPE系列項鍊，期許張凱貞繼續在網壇發光發熱，點燃希望。1051224

(中央社)