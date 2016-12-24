SBL》台啤交換聖誕禮 小安失落、BD耍寶
台啤男籃23日晚間交換聖誕禮物，結果是幾家歡樂幾家愁！從照片中，可以清楚看出全隊最失落的人，當屬「安佛森」蔣淯安，因為他抽到電影「小小兵」限量玩偶，不過最誇張的，還是當場被抓包禮物價值不足的B.戴維斯。
蔣淯安表示，當抽到小小兵玩偶，真的看不出價值，「結果我一PO上網，不少球迷告訴我，那是大阪環球影片限量版網購玩偶，價值接近我們訂的2000元，我才比較開心一點，否則跟我送的電動牙刷相比，感覺差太多了。」
原來這個小小兵玩偶，可是林瑞堃特別去網購來的，價值絕對超過1900元，阿堃說：「當我看到小安表情，害我連忙跟他好好解釋，他才勉強相信我。」一旁的小安馬上回，「我知道啦，我真的很喜歡，現在玩偶還躺在我房內。」
至於戴維斯怎麼被抓包？因為誤解禮物價值上限2000元就好的他，竟去買了1組音響，然後號稱價值1000多元，沒想到BD竟然忘記撕下價格標籤，上面清楚寫著「599元」的金額，當場讓抽到的陳兆豪臉都綠了。
幸好戴維斯還算有情有義，24日白天趕緊出去買了1組全新的I-PHONE藍芽遊戲把手，當作補償再送陳兆豪，「當我拿到之後，當然很開心，BD也很大方，沒把音響收回去了，這也算補送吧。」陳兆豪說。
戴維斯賽後大聲喊冤，強調自己只是會錯意，「當初他們告訴我禮物要買2000元，我有問是否上限2000就好，他們說可以，沒想到我買了1000塊左右禮物，卻變最便宜的，讓我很過意不去，但我必須強調那個音響不只599。」
「我內疚到今天一大早就去買了價值3000多的手機遊戲手把，也馬上拿給兆豪，你們都不知道，我難過到還跟我媽講這件事。」
(中時電子報)
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