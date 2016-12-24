桃機4千萬人次特展 見證歷史風華
(中央社記者邱俊欽桃園24日電）桃園機場為了慶祝今年度旅運量破4000萬位旅客，特地在機場舉辦「回顧與展望Flying Forward—桃園國際機場4000萬人次特展」，藉由從先總統蔣經國推動十大建設，到未來第三航廈興建工程，見證桃機的歷史風華。
桃園機場公司今天表示，桃機每天有超過11萬名旅客進出，儼然是一座小城市的桃園國際機場，從1968年選定前桃園縣大園鄉為機場基地開始，1979年2月25日完工啟用，在37個年頭中，也見證台灣的經濟、交通、旅遊的發展。
桃機今年旅運量破4000萬位旅客，機場公司特別舉辦「回顧與展望Flying Forward—桃園國際機場4千萬人次特展」，並從27日起在桃園機場第一、二航廈輪流展出，包括實體展覽及珍貴授權影片。
桃機公司表示，特展內容包括從蔣經國推動十大建設，到桃園國際機場奠定了現今三座航廈的藍圖。另外，也紀錄桃園機場完成第一航廈改建工程、南北跑道全面翻新整建，以及尚在進行中的第二航廈擴建及第三航廈興建工程。
桃機公司表示，將以2030年達5800萬人次，2042年達8600萬人次的中長期目標，做為各項建設的規劃基礎；展望未來20年，預估全球及亞太區運量成長高達8%，桃園國際機場將持續秉持著「用心，連接世界」的承諾，打造全新國門願景。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。