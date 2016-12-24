桃機4千萬人次特展 見證歷史風華

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(中央社記者邱俊欽桃園24日電）桃園機場為了慶祝今年度旅運量破4000萬位旅客，特地在機場舉辦「回顧與展望Flying Forward—桃園國際機場4000萬人次特展」，藉由從先總統蔣經國推動十大建設，到未來第三航廈興建工程，見證桃機的歷史風華。

桃園機場公司今天表示，桃機每天有超過11萬名旅客進出，儼然是一座小城市的桃園國際機場，從1968年選定前桃園縣大園鄉為機場基地開始，1979年2月25日完工啟用，在37個年頭中，也見證台灣的經濟、交通、旅遊的發展。

桃機今年旅運量破4000萬位旅客，機場公司特別舉辦「回顧與展望Flying Forward—桃園國際機場4千萬人次特展」，並從27日起在桃園機場第一、二航廈輪流展出，包括實體展覽及珍貴授權影片。

桃機公司表示，特展內容包括從蔣經國推動十大建設，到桃園國際機場奠定了現今三座航廈的藍圖。另外，也紀錄桃園機場完成第一航廈改建工程、南北跑道全面翻新整建，以及尚在進行中的第二航廈擴建及第三航廈興建工程。

桃機公司表示，將以2030年達5800萬人次，2042年達8600萬人次的中長期目標，做為各項建設的規劃基礎；展望未來20年，預估全球及亞太區運量成長高達8%，桃園國際機場將持續秉持著「用心，連接世界」的承諾，打造全新國門願景。1051224

(中央社)