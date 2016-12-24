遠東餐廚達人賽登場 傳達低碳飲食風潮
有「餐飲界奧斯卡」美譽的遠東餐廚達人賽，今天在台中弘光科大舉行初賽，上百位青年餐廚齊聚，除爭奪獎金及研習機會外，選手人也向外界傳達「我以低碳飲食，拯救地球暖化！」
遠東餐廚達人賽今年邁入第10屆，為呼應國際餐飲趨勢，今年以「輕‧食尚」為主題，傳達與教育「當季原味、多蔬果少紅肉、節能烹調」的低碳飲食風潮。
主辦單位表示，低碳飲食起源於低碳經濟，聯合國的研究顯示約18%的溫室氣體來自與農牧相關的排放；減少碳排放、「從食做起」就能善盡地球公民的角色！
參賽者張家峰回憶，6年前剛進入餐飲科系，懵懂地誤闖2010遠東餐廚達人賽，一群高中生被比賽內容與氣氛「嚇得不知所措」，著實經歷一場震撼教育。
他說，這幾年身經百戰後，今年決定把握最後的年齡限制，回鍋參賽，找來儲備國手黎惠婷等高手搭擋，以充分的練習與專職分工，更有組織地準備比賽，強勢爭取最高榮譽。
黃暄茹曾多次奪得各項個人賽佳績，今年吸引她參賽的原因是，賽制強調「團隊合作」與「擬真實境」，她認為「好的服務，要靠團隊！」希望在這次比賽，與隊友展現絕佳默契，也讓自己的服務邁向更高境界。
遠東餐廚達人賽廚藝評審長、台北遠東國際大飯店餐飲廚藝總監劉冠麟表示，低碳飲食風行已久，善用當季、當地的盛產食材，不浪費每一分食材，以尊重與珍惜自然萬物的心情來烹煮食物，將永續地球理念帶入餐飲界，是每個廚師對這塊土地、對辛勤農友的一份心意。1051224
(中央社)
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