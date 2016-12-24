中美貿易戰開打 川普顧問：宜速戰速決

川普特別顧問卡爾·伊坎。（翻攝自卡爾·伊坎臉書）

日前川普才剛任命《致命中國》作者之一的鷹派代表，納瓦羅（Peter Navarro）擔任美國國家貿易委員會主席，引起外界軒然大波，隨即，同樣剛被川普提名為特別顧問的卡爾·伊坎（Carl Celian Icahn）便在受訪時指稱，「如果要跟中國打貿易戰，遲早要解決，那不妨早一點打，早點結束」。

伊坎是有「華爾街之狼」稱號的著名投資者，據了解，擔任顧問後他的主要職責將是修訂聯邦監管條例，但他建議「對華貿易戰應速戰速決」的表態引起廣泛討論，分析人士指稱，川普和其幕僚動作頻頻，可能導致中美之間的摩擦越演越烈。

伊坎日前在接受CNBC採訪時表示，如果真的要打貿易戰，我們遲早要解決這個問題，所以為了避免社會動盪，最好早點完成。但他也補充，這不是我能決定的，我也不會介入新政府的對華政策。

華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所資深研究員鮑恩就警告，川普如果真的發動貿易戰提高貿易壁壘，美國的跨國公司將會遭殃，同時全球製造業的供應鏈都會受到衝擊，「逆全球化」恐會拖累全球經濟。

(旺報)