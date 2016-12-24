不願拖累子女 64歲嬤躲自家冰櫃凍死

廖姓阿嬤平時推著推車到1公里外的國小附近擺攤，純手工的糯米腸在當地小有名氣。（翻攝臉書）

不願連累家人，廖姓阿嬤選擇在高1米的冷凍櫃內自殺身亡。（翻攝畫面）

花蓮吉安鄉永興村1名64歲廖姓阿嬤，本月19日向友人交代後事後失蹤，家人四處尋找，4日後被家人發現廖婦坐躺在屋後廢棄已久的冷凍冰櫃內氣絕身亡，因廖婦全身無明顯外傷，皮包內錢財也未遺失，警方初步排除他殺，檢方相驗後為表慎重，決定擇日解剖釐清死因。

檢警指出，死者陳屍在上掀式的冷凍櫃中，姿勢呈現坐姿頭偏一側靠在冰櫃，腳踩在拖鞋上還墊著一條棉被，全身結冰呈現安詳的睡著狀，警方說，上掀式冷凍櫃長約100公分，高約90公分，櫃體外有放置棧版，以老婦人高約150公分的身高，是有可能自行爬入，初步懷疑老婦人可能服藥後，自藏到冷凍櫃內，失溫死亡，但仍待調查。

儲藏室內有3個廢棄冰箱，只有一個插了電，平時堆放雜物還充當曬衣間。警方表示，廖婦坐躺在冰櫃內全身僵硬，沒有留下遺書，身旁還帶著常蓋的棉被，腰間掛著慣用的腰包，內有證件及現金約9000元，長褲口袋內還放著1萬元，研判可能是留下辦後事的腳尾錢。

廖婦喪偶後靠著一個小攤子，平時推著車到1公里外的國小前賣大腸包小腸，純手工製作的糯米腸在吉安一帶小有名氣，她忍受風吹日曬、茹苦含辛的撫養4個孩子，附近鄰居指出，過去廖阿嬤總是給人開朗、親切的印象，與鄰居相處也融洽，近年因罹患高血壓、關節炎常喊不舒服，今年初就沒再推車擺攤。

家屬向警方指出，母親患有慢性疾病，臥室內有許多藥包，過去曾經向親戚透露，「如果我有一天失蹤了，就不要找我了。」失蹤前夕還跟親戚交待，要孩子們好好工作、電動車要給他孫子等，當時沒有人想到是在交待後事，而倉庫的冷凍庫已經廢棄很久了，過去也都沒有插電使用，沒想到她會選擇在裡頭離開世界。

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(中時)