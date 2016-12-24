Salomon越野跑》「撲街」頭一遭 江晏慶還逆轉勝

台灣越野好手江晏慶(前)21K奪亞軍。(林宋以情攝)

台灣越野好手江晏慶(前)21K奪亞軍。(林宋以情攝)

身為Salomon旗下台灣簽約選手，我國越野好手江晏慶24日Salomon X- Trail Run台灣站 21公里賽背負不小壓力，加上日前宜蘭100K超馬賽傷勢尚在治療中，起跑後一度掉到第5，甚至首度在山徑「撲街」手臂掛彩，但仍上演逆轉秀以2小時13分08秒收下亞軍。

「這次比賽真的一波三折」，江晏慶完賽後直呼，「腳踝扭傷，還是生涯第一次在山徑中『撲街』。」28歲的江晏慶曾拿下2015 The North Face 50K總冠軍，今年宜蘭冬山河超馬100K也封王，但宜蘭賽後他由於養傷，導致Salomon賽前訓練並不紮實。

「才跑2公里就爆掉，加上山徑疲勞，腳一不穩就扭傷。」江晏慶坦言，情緒一度down到谷底，「中間負面情緒真的很多，掉到第4、5名，覺得這次比賽無望了，但我還是很努力一直追沒有放棄。」

江晏慶先在倒數十幾公里時碰到同為台灣好手的周青，兩人比肩同行數公里後，倒數第2段山路時碰到路人對他說，「你差第2名35秒！」令他瞬間振奮，「聽到當下就拚了，不要命的往下衝。」終於在公路段超越同胞邱文孝奪國內第1。

這回與「中國越野一哥」閻龍飛同場較勁，江晏慶坦言難得，「能跟這樣國際頂尖選手競爭是榮幸。過去在國內我都是領先集團，少有這次的經驗，心理壓力也大。但越野跑的精神也在此，不到最後一刻，不知道誰才是贏家。」

(中時電子報)