啟德起重創辦人胡鵬飛告別式 數十起重機送行
啟德機械起重工程公司創辦人胡鵬飛日前因病逝世，今天在啟德公司舉行告別式，公祭後由130噸至800噸的起重機仗開路，自寶山鄉出發、穿越園區後抵達新竹市天宏宮，再至新竹生命園區，車隊沿路隨行，陪伴他最後一程，場面浩大壯觀。
胡鵬飛的兒子、現任啟德公司總經理胡漢龑不捨父親逝世，也在臉書上抒發心情，「終究要送朝夕相處56年的老爸最後一程」，他也感謝所有兄弟、朋友、同仁協助，奠儀禮金將全數捐贈給消防局，希望能用於救災救難，挽回更多性命。
胡鵬飛的告別式今天在啟德公司舉辦，聯電榮譽副董事長宣明智等政商、地方人士約計上百人到場致意，公祭結束後，家屬以海鷗卡車作為禮儀車，並將胡鵬飛生前熱愛的重機械，自130噸到800噸吊車群，以及拖車、卡車等數十台大型重機車輛，組成車隊開路。
送行車隊沿途經過新竹科學園區、新竹市區要道光復路，引來大量民眾圍觀、紀錄，有如為胡鵬飛送行，車隊繞至胡鵬飛晚年居住處天宏宮，向瑤池金母辭別，再轉往新竹生命紀念園區。車隊浩大壯觀，引來不少民眾圍觀、紀錄，由於胡鵬飛白手起家，經商有成後也樂善好施，在新竹名氣響亮，昨有送行民眾敬稱他為一代傳奇。
具有亞洲吊車大王之稱的胡鵬飛，本籍江蘇，生於顛沛流離的國共內戰時期，自幼即喜愛在黃埔江畔看大型重機械吊車作業，16歲隨國軍撤退來台，憑藉早年曾在空軍工程聯隊習得起重工程技術，退伍後在新竹成家立業，經瑤池金母託夢，白手起家創立啟德機械起重工程公司。
1990年竹科大舉擴廠時，胡鵬飛率領的工程團隊技術深獲信任與肯定，被聯電、旺宏、茂矽、台積電等許多科技廠指定合作，成為起重界人人知曉的公司。晚年將公司重擔交棒給胡漢龑，胡漢龑更將起重生意擴展到海外多個國家，啟德之名幾乎已與起重、吊車等畫上等號。
(中時)
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