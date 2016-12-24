羅智強：北市長選舉 國民黨贏面大

我要評比

前總統府副秘書長羅智強今天宣布3階段投入台北市長選舉。他說，國民黨贏面非常大，不要期待台北市長柯文哲表現不好，而是國民黨要團結，找出最優秀的人代表藍軍參選。

羅智強下午接受媒體訪問表示，政黨輪替、台北變天之後，台灣發生很多光怪陸離現象，台北建設不見了，台灣正道不見了，兩岸和平消失，他希望藉由這次投入台北市長選舉，找回真金不換的道理。

羅智強設下明年底前，臉書粉絲專頁衝破100萬的讚就參選的門檻。他說，社群溝通力很重要，柯文哲有150萬粉絲，任何要與柯文哲角逐的競爭者，應該要有起碼的社群溝通力。

第2階段是參與國民黨初選，羅智強表示，希望尋覓國民黨公約數，尋找國民黨最強棒，如果他是最強棒，「當強不讓選到底」；若有更優秀同志，他全力支持。

羅智強說，第3階段是如果通過初選，他會努力參選，希望找回台北建設、兩岸和平、台灣正道。

宣布參選前，前總統馬英九、前副總統吳敦義是否給予鼓勵？羅智強表示，之前徵詢很多對象，基於尊重當事人，他不特別點名徵詢哪些人。不管哪位前輩，一定也支持最強棒參選。

面對黨內可能的競爭對手前立委丁守中、現任立委曾銘宗等人，羅智強說，他不服氣外界指藍軍沒有人，藍軍怎麼會沒有人，人才比比皆是，例如丁守中、曾銘宗。

他表示，距離選舉還有1年多時間，黨內可以各自登山，證明自己的努力，到最後一定要團結推出最強棒參選。

羅智強說，台北市長選舉，國民黨贏面非常大，前提是要團結，推出最優秀人選，很多人都對當初投給柯文哲感到失望。

他認為，國民黨不是要期待柯文哲表現不好，而是國民黨要團結，找出最優秀的人代表藍軍角逐最關鍵之戰。1051224

(中央社)