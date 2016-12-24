咖啡王子與地瓜公主結婚 吸引目光
雲林縣古坑鄉「咖啡王子」與水林鄉「地瓜公主」山海戀情修成正果，今天在古坑綠色隧道草皮公園舉行婚禮，由縣長李進勇擔任證婚人，吸引民眾目光。
2016台灣咖啡節系列活動，古坑鄉「咖啡王子」與水林鄉「地瓜公主」湊成對，於今天舉行婚禮，在雙方主婚人古坑鄉長黃意玲、水林鄉長陳怡帆陪同步入綠地毯，圍觀民眾給予高分貝祝福，李進勇也為新人證婚，讓台灣咖啡節甜蜜氛圍達到最高點。
李進勇表示，雲林物產豐饒、風景美、人情味濃，尤其各鄉鎮市擁有優質的農特產，如今台灣第1名的山線古坑「咖啡王子」和海線水林「地瓜公主」相識相愛，進而修成正果結成親家。
古坑「咖啡王子」與水林「地瓜公主」婚禮中，邀請民眾一起來參與「贏捧花咖幸福」接捧花的樂趣，體會古坑鄉與水林鄉濃濃的在地情感，共同見證兩鄉締結良好產業關係，推廣雲林優質農特產品。
婚禮活動中，邀請閃亮樂團、烏克麗麗隊、社區土風舞團、戀音樂團等團體表演，為這場特別婚禮增添喜氣。
水林鄉公所在場推出限量999份的「咖啡與地瓜的浪漫套餐」，凡購買1份套餐即送摸彩券1張，有機會獲得劍湖山王子大飯店免費住宿券。1051224
(中央社)
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