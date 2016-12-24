圓夢580募款惹議 衛福部：如違法就罰
在街頭募款的「圓夢580」近日遭爆募得新台幣900萬元中，僅有60萬幫助弱勢。衛福部今表示，已要求該協會提出說明，如有違法最重可開罰10萬元，有犯罪嫌疑將移送司法機關處理。
媒體報導，在全台街頭募款的「圓夢580」圓夢傳愛關懷協會，疑似雇用大批工讀生在街頭募款，且去年募得的900萬元，僅有60萬元用作善心，其餘多用於人事支出。
衛福部社會救助及社工司今天表示，將進一步瞭解並要求該協會提出說明，強調為保障民眾愛心善款，絕不容許有濫用愛心情況發生。
社工司指出，如濫用善款屬實，將依違反「公益勸募條例」警告並要求限期改善，限期未改將開罰2萬至10萬元罰鍰，得按次連續處罰，如有犯罪嫌疑時，將移送司法機關處理。1051224
(中央社)
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