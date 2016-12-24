藍8縣市赴陸 傅崐萁：觀光不分藍綠

花蓮縣長傅崐萁向張志軍主任推薦花蓮好茶。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣長傅崐萁(左)與國台辦張志軍主任一同步入會場。(花蓮縣政府提供)

台灣八縣市農特產品展銷暨旅遊推介會今日上午於北京展覽館舉行開幕式，展開為期三天的展銷，花蓮縣長傅崐萁致詞指出，兩岸是同一個民族、心手相連，強調觀光不分藍綠。

由台灣八縣市首長領軍的台灣八縣市農特產品展銷暨旅遊推介會，今天上午開幕就湧進數千名民眾前往響應，傅崐萁表示，響應俞正聲主席兩岸深化和平的八點決議，並在張志軍主任的支持下，台灣八縣市在最短時間立刻至北京參展，強調這是一個開始，未來必能突破萬難，為兩岸民族融合帶來最大、最燦爛的成果。

媒體提問觀光是否不分藍綠？傅崐萁回應，台灣人民都非常和善，少數政黨人士的個別看法並不足以代表2千300萬人，兩岸源自同一個民族，血濃於水一家親，花蓮願意成為推廣交流的先鋒及平台，全力推動兩岸和平發展，鼓勵大家走進台灣、認識台灣、愛上台灣。

「這是一個開端，不是最後一次，未來持續以不同的形式舉辦，進一步推進兩岸關係的發展，具體實踐八方面措施。」國台辦主任張志軍指出，推介會籌備時間短，今年9月八縣市領導組團至大陸，彼此商談，表達520之後兩岸發生重大變化。

張志軍表示，基層民眾希望進一步推進兩岸在農特產品及旅遊的交流合作，八縣市的共同特點是在兩岸關係性質的認定都有正確的認知，經過雙方商談，透過八方面相關措施，推進交流合作。

傅崐萁表示，此行重質不重量，先讓北京人民感受寶島的有機農特產及精緻套裝行程，未來延續性、長期性的訂單才是追求的目標，也企盼兩岸交流破冰、源遠流長。

(中時)