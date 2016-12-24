家樂福耶誕送暖！認捐超過500份禮物送貧童
聖誕節前夕，大街小巷洋溢幸福與溫暖的氛圍，更是忙著交換禮物的季節，然而在國內有許多弱勢孩童，因家境貧困或資源缺乏，歡度聖誕節或收到禮物對他們而言，儼然是遙不可及的夢想。
家樂福善盡企業社會責任，連續3年愛心不間斷，舉辦「聖誕心願認捐活動」，今年由北北區15家分店發起，與連續3年合作的宜蘭特殊教育學校、家扶基金會以及首次合作的新希望基金會等公益團體，攜手號召民眾發揮愛心，為孩子完成募集聖誕節禮物的心願，活動起跑3周，成功募集超過500份禮物。
家樂福全國公關經理何默真表示，台灣許多生活在社會邊緣的家庭，為求三餐溫飽已不容易，更不用說有多餘經濟能力讓家中孩童過過聖誕節。家樂福熱心公益不落人後，連續3年發起此活動，藉由賣場的力量，化身聖誕老人、集結各界愛心，為孩子們於寒冬來臨前送上難忘的聖誕驚喜。
家樂福全國公關經理何默真強調，弱勢家庭孩童很少有「選擇權」能挑選自己的禮物，每年發起此活動，提供顧客一個方便的平台，讓民眾藉由認識孩子的心願，進而了解公益行善的力量有機會翻轉貧窮、改寫他們的人生。
(中時)
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