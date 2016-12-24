英語免費課輔班 邊學邊玩過耶誕
台南市富樂夢教育基金會今天為免費英語課輔班的學生辦理耶誕節活動，以英語為主題設計各項遊戲，讓孩子們一邊學英語、一邊了解西方文化。
富樂夢基金會指出，從昨天開始連續舉辦兩天的耶誕活動，除了安排老師和小朋友一起進行闖關遊戲，學習團隊合作外；今天則由老師們演出話劇「小氣財神」，讓小朋友認識耶誕節的由來。師生們還共同演唱耶誕歌曲，最後由耶誕老人現身撒糖果時，把氣氛帶到最高潮。
富樂夢教育基金會「夢想起飛」英語課輔班學園長唐雅慧表示，已連續開辦6年的免費英語課輔專案，以國小2年級到6年級的學童為對象，已有約800名台南、高雄地區的學童受惠。
唐雅慧指出，每逢重要節慶都會安排教師們一起設計相關活動，以遊戲帶領學童們學習英語，也希望讓他們更了解西方文化，也充實自己的生活。1051224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。