英語免費課輔班 邊學邊玩過耶誕

台南市富樂夢教育基金會今天為免費英語課輔班的學生辦理耶誕節活動，以英語為主題設計各項遊戲，讓孩子們一邊學英語、一邊了解西方文化。

富樂夢基金會指出，從昨天開始連續舉辦兩天的耶誕活動，除了安排老師和小朋友一起進行闖關遊戲，學習團隊合作外；今天則由老師們演出話劇「小氣財神」，讓小朋友認識耶誕節的由來。師生們還共同演唱耶誕歌曲，最後由耶誕老人現身撒糖果時，把氣氛帶到最高潮。

富樂夢教育基金會「夢想起飛」英語課輔班學園長唐雅慧表示，已連續開辦6年的免費英語課輔專案，以國小2年級到6年級的學童為對象，已有約800名台南、高雄地區的學童受惠。

唐雅慧指出，每逢重要節慶都會安排教師們一起設計相關活動，以遊戲帶領學童們學習英語，也希望讓他們更了解西方文化，也充實自己的生活。1051224

(中央社)