任達華妻琦琦帶女遊「仙境」 網讚：大小美人
港星任達華與名模琦琦1997年完婚，育有一名12歲愛女Ella，日前Ella慶生，琦琦曬出女兒近照，除了遺傳父母大眼挺鼻的好基因，Ella的一雙逆天長腿更讓粉絲稱羨，堪稱女神接班人，昨(23日)琦琦在Instagram分享帶女兒滑雪照片，直呼到了仙境，網友則讚兩人是仙境中的大小美人。
任達華跟琦琦日前幫愛女Ella舉行生日宴，可見才12歲的Ella身高已超過父母肩膀，高挑身材加上瓜子臉、深邃五官，有小女神的架勢。聖誕假期到來，不少名人最近都忙帶家人到海外過節，如陳可辛、吳君如一家飛往倫敦，琦琦也帶著女兒到加拿大滑雪。
昨琦琦曬出跟女兒在雪地中的合影，兩人穿上全套裝備享受滑雪樂，琦琦說：「傳說中的人間仙境太美麗了」，網友則回應：「超美的母女」、「兩個都美」、「仙境大美人小美人」。
(中時電子報)
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