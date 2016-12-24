草屯鎮首度結合公益 舉辦萬人焢窯樂

草鞋墩人文觀光產業協會首度結合公益舉辦的「萬人樂焢窯樂」，讓親子體驗稻田文化，創造難得的童年回憶。（楊樹煌攝）

草屯鎮舉辦的「萬人樂焢窯樂」，讓每個人都忙得不亦樂乎，連小孩和老人都留下難忘記憶。（楊樹煌攝）

草屯鎮別開生面萬人焢窯，除焢窯外，並有系列稻田躲避球賽等歡樂活動。（楊樹煌攝）

草鞋墩人文觀光產業發展協會為讓民眾體驗田園風味，今24日首度結合公益，邀請南投家扶中心兒童、地方弱勢團體、社區獨居老人等聯合舉辦「萬人樂焢窯樂」，雖然不少人都忙得灰頭土臉，郤也玩得不亦樂乎，尤其家扶兒童更是樂翻天。

這項別開生面的萬人焢窯公益聯誼活動，今天在草屯商工大門旁的稻田內舉行，讓兒童、青少年以至老人都齊聚一堂，在稻田中享受難得體驗的「稻田文化」，並為他們創造難得的童年回憶。

活動除「焢窯」、並有「百萬摸彩、特殊才藝秀、稻田躲避球賽、社區美食攤聯展、風箏展示、放風箏體驗及花海攝影」等，讓青少年走出戶外，不要宅在家、並讓社區互動聯繫，在挖土、堆土過程中接觸大地、拋開壓力，在分工合作中，培養團隊精神、增進情感，共同體驗稻田焢窯樂趣。

協會理事長李明鴻表示，「多年來公所辦理的焢窯總是秒殺，為滿足更多鄉親的期盼於是更擴大舉辦這次活動，同時更邀請家扶中心的小朋友、弱勢家庭一同來免費體驗，彌補沒有童年的遺憾，創造生命裡的美麗記憶。」也希望給所有參與的民眾留下難忘記憶。

(中時)