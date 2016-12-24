聖誕夜倒朴夜 韓今晚發起更大型抗議活動
雖然朴槿惠（Park Geun-hye）總統已被勒令凍結職權，但韓國的憲法法庭至今仍無顯著地消息表態，讓反對黨勢力感到心急如焚，決定在今天聖誕夜再次發起更大型的抗議活動。反朴團體表示，這次的抗議活動將能打破過去的紀錄。
據美國福斯新聞網（Fox News）報導，今天是聖誕夜，南韓首都首爾（Seoul）街頭將再次迎來大規模的抗議活動，反對勢力宣布將能打破過去參與的人數，希望讓更多更大的民眾怒吼能傳入青瓦台（Cheongwadae）和憲法法庭之內，敦促法官們盡早對被凍結職權的朴槿惠總統做出判決。韓國國會已於本月9日高票通過彈劾案，依照韓國法律規定，憲法法庭有180天的時間能審理，如此長的等待時間早就讓反對黨心急如焚。
朴槿惠因「閨密案」醜聞纏身多時，於本月9日被國會以234張贊成票通過彈劾，成為韓國政治史上第二位被彈劾而凍結職權的總統。面對成功彈劾朴的反對黨，似乎想要一鼓作氣地將她推出青瓦台，不但提前開啟黨內下屆總統候選人的整合與造勢，並且再多次組織上街抗議，試圖給法院和政府施加更大的輿論壓力，希望他們提早做出決議。
南韓史上仍未有總統因彈劾而下台的先例，如今已是千夫所指的朴槿惠，在民調極為低迷、凍結職權、密友醜聞和自身許多醜聞多重壓力，恐怕是「泥菩薩過江」- 自身難保。但政治局勢並非全然對反對黨有利，為了爭取更多的政治利益，前日更傳出曾共同努力倒朴的數十名國會議員欲新組政黨，讓韓國進入四強並立的局面。面對如此分裂的反對勢力，也許執政的新國家黨（Saenuri Party）能有機會突圍成功。
(中時電子報)
文章來源：過關！韓國會贊成彈劾總統朴槿惠
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