穩定事業廢棄物清運價格 環保局成立清運平台

台南市一般事業廢棄物的總量逐年增加，但焚化廠的焚化量又明顯不足，造成大批垃圾無處可去，或進廠等待時間拉長，部分清運業者借藉機抬高收費致價格混亂。台南市環保局決定協助成立清運平台，媒合優良環保清運業者穩定行情，並籲請業者不要再漫天喊價。

環保局表示，城西焚化廠處理一般事業廢棄物的收費標準為每公噸2050元，廢塑膠橡每公噸3500元，從去年8月調整價格後，迄今都沒有再調整。環保局已針對有哄抬之嫌的業者，加強勾稽查核營運紀錄，一旦查獲違規情事，除將依廢棄物清理法查處外，也將依法移請公平交易委員會處理。

環保局認為，雖然成立清運平台，可以避免清運業者假借焚化廠調漲處理費，出現聯合壟斷或哄抬價格情形，但資源回收、源頭減量，才是減少垃圾的根本之道。該局也籲請事業單位配合落實資源回收及廚餘分類，並改善製程減少產生廢棄物。

(中時)