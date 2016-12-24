台南數位文創園區 3年輔導56組團隊成果豐碩

台南市長賴清德參加「臺南數位文創園區-胖地」3周年成果發表時，特別與「台灣神手」握手。（洪榮志攝）

台南市政府引進「共同工作空間」概念打造的「臺南數位文創園區-胖地」，3年來吸引56組個人或團隊進駐。市長賴清德今天下午參加成果發表時，還特別與11月獲勞動部百萬創客擂台冠軍、將數位製造應用在本土開源義肢研發的「台灣神手」握手，勉勵他們勇敢實現夢想。

賴清德更期許研考會，持續投入團隊招募經營與活動舉辦，營造台南成為一個對青年創業更友善的城市，並在既有的成果基礎上，持續投入推動數位製造、傳統工藝及公民科技的跨界創新，結合智慧、數位、自造、創業等元素，讓文化首都的台南成為創新首都的台南。

臺南數位文創園區以推動數位製造與台南在地文化創意融合發展為目的，結合時下盛行的創業「共同工作空間」與創客「自造實驗工坊」功能，於2013年12月由市府研考會成立迄今已屆滿3周年，也是全台第一個由官方推動的自造實驗工坊。

(中時)