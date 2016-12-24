逛3條老街收1200元被嫌貴 觀巴協會喊冤
行政院前天通過從明年元旦起，國旅卡一半的額度8000元要用在國內團體旅遊、套裝行程或台灣觀巴行程，但有網友貼文指出，隨便逛3個老街收費1200元「超狂」，其他網友則批評「坑人」。台灣觀巴協會今出面抱屈，認為遊程是針對交通不便、人生地不熟的遊客，加上諸多成本，收費算是合理。
協會理事長呂威德表示，依國旅卡規定，公務員必須平日出遊，湊大團不易，觀巴最低1人以上成行，至多4人，使用的車輛最小是9人巴士，且有專人導覽。他舉例，逛菁桐老街、十分老街、平溪老街，平日要1000元，假日要1200元，但光包9人巴就要4500元，還不含導遊、保險等費用，有時候只有少數幾人參加，根本不符成本。
有網友批評，自己騎機車、搭捷運花不到200元。呂威德認為，觀巴本來就是針對人生地不熟的遊客，坐車舒適又有導覽，收費並不過分。
(中時)
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