澎湖楊梅具腸道益菌 榮獲專利認證

澎湖香瓜茄（俗稱楊梅），最近經中山醫學健康管理學院徐成金與陳璟賢等人研究，證實具有腸道有益菌，減少害菌功能，並獲得中華民國專利18年，讓澎湖香瓜茄成為國家認證的農特產品。

澎湖香瓜茄，屬茄科，又稱香瓜梨，原產於南美、智利等國，澎湖在地瓜農都通稱「楊梅」，在80年代由前農會理事鄭天賜引進種植迄今，成為白沙地區的一大農產品，目前正值種植成長期，產季在農曆春節至清明節前後，因甜度不高，可當水果，也可作為食菜料理之用。

中山醫大教授徐成金與陳璟賢等人利用澎湖在地盛產楊梅進行多年的動物實驗，發現香瓜茄對於糖尿病具有延緩體內傷害和併發症病程作用，再進一步利用萃取液發現具有益菌、減少害菌，提升胃腸機能的功效，並在國內外期刊發表，最近更以「香瓜茄萃取物用於製備減少腸害菌之組合物之用途」，取得國家專利。

國人由於飲食生活改變，糖尿病與大腸直腸發病率逐年增加，根據衛福部統計糖尿病已成台灣居民死因第5名，而腸道是人體主要消化器官，也是重要的免疫系統，而人體中包含有益和有害菌，若腸內菌相平衡破壞，造成害菌增加，便會造成便秘、下痢，長期下來，有害菌破壞腸壁，可能造成腸道病變，進而癌化。

澎湖縣政府在得知在澎湖適合推廣種植的楊梅農產品，具有醫學上的益菌等功能，鼓勵農民多種植，成為澎湖繼風茹特用作物之後的另一項明星農作，增加農民收益。1051224

(中央社)